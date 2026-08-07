Microchip Technology Aktie

Microchip Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
S&P 500-Marktbericht 07.08.2026 18:00:55

Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus

Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus

Der S&P 500 zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Der S&P 500 erhöht sich im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,57 Prozent auf 7 753,91 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,720 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,266 Prozent auf 7 730,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 709,96 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7 719,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 763,08 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 3,32 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 503,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 337,11 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 6 340,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,06 Prozent aufwärts. Bei 7 793,68 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Airbnb (+ 15,62 Prozent auf 175,32 USD), Coherent (+ 13,79 Prozent auf 380,31 USD), Microchip Technology (+ 12,98 Prozent auf 84,01 USD), Palantir (+ 8,83 Prozent auf 169,69 USD) und Lumen Technologies (+ 8,14 Prozent auf 6,38 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil The Trade Desk A (-20,49 Prozent auf 14,05 USD), DENTSPLY SIRONA (-7,90 Prozent auf 12,13 USD), Seagate Technology (-6,04 Prozent auf 801,43 USD), ResMed (-5,09 Prozent auf 211,88 USD) und Western Digital (-4,16 Prozent auf 432,75 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die The Trade Desk A-Aktie aufweisen. 18 121 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,604 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,87 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microchip Technology Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Microchip Technology Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbnb 154,02 17,18% Airbnb
Coherent Corp. 325,20 12,22% Coherent Corp.
DENTSPLY SIRONA Inc 11,41 -0,22% DENTSPLY SIRONA Inc
First Republic Bank 0,00 33,33% First Republic Bank
Lumen Technologies Inc Registered Shs 5,40 5,47% Lumen Technologies Inc Registered Shs
Microchip Technology Inc. 72,96 12,14% Microchip Technology Inc.
NVIDIA Corp. 193,30 1,53% NVIDIA Corp.
Palantir 148,72 10,05% Palantir
Qorvo Inc 85,16 3,00% Qorvo Inc
ResMed Inc. 181,85 -5,87% ResMed Inc.
Seagate Technology 752,00 1,35% Seagate Technology
The Trade Desk Inc (A) 11,91 -22,11% The Trade Desk Inc (A)
Western Digital Corp. 377,30 -4,18% Western Digital Corp.
Western Union Company 6,12 -1,00% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 757,64 0,62%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:51 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen