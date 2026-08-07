Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus

Der S&P 500 zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Der S&P 500 erhöht sich im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,57 Prozent auf 7 753,91 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,720 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,266 Prozent auf 7 730,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 709,96 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7 719,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 763,08 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 3,32 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 503,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 337,11 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 6 340,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,06 Prozent aufwärts. Bei 7 793,68 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Airbnb (+ 15,62 Prozent auf 175,32 USD), Coherent (+ 13,79 Prozent auf 380,31 USD), Microchip Technology (+ 12,98 Prozent auf 84,01 USD), Palantir (+ 8,83 Prozent auf 169,69 USD) und Lumen Technologies (+ 8,14 Prozent auf 6,38 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil The Trade Desk A (-20,49 Prozent auf 14,05 USD), DENTSPLY SIRONA (-7,90 Prozent auf 12,13 USD), Seagate Technology (-6,04 Prozent auf 801,43 USD), ResMed (-5,09 Prozent auf 211,88 USD) und Western Digital (-4,16 Prozent auf 432,75 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die The Trade Desk A-Aktie aufweisen. 18 121 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,604 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,87 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at