Am Freitag ging es im S&P 500 via NYSE letztendlich um 1,60 Prozent auf 7 297,49 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 60,631 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,25 Prozent auf 7 272,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7 182,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7 304,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 211,46 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0,970 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 722,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 730,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6 812,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,40 Prozent aufwärts. Bei 7 844,52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Sandisk (+ 15,96 Prozent auf 85,36 USD), Coherent (+ 14,07 Prozent auf 223,79 USD), Lumentum (+ 7,98 Prozent auf 514,63 USD), Seagate Technology (+ 7,90 Prozent auf 509,66 USD) und Micron Technology (+ 7,60 Prozent auf 646,95 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Vertex Pharmaceuticals (-5,24 Prozent auf 534,57 USD), Robert Half (-3,98 Prozent auf 37,83 USD), J M Smucker (-2,46 Prozent auf 126,86 USD), Dollar Tree (-2,42 Prozent auf 148,53 USD) und eBay (-1,91 Prozent auf 113,33 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 40 800 858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,708 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at