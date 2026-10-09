Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|S&P 500-Performance im Blick
|
09.10.2026 22:34:53
Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen
Schlussendlich stand im NYSE-Handel ein Plus von 0,59 Prozent auf 7 811,54 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 65,026 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,254 Prozent stärker bei 7 785,08 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 765,36 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7 820,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 779,34 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 1,04 Prozent zu. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 09.09.2026, mit 7 636,36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 543,64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 735,11 Punkte.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,90 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Crown Castle (+ 15,60 Prozent auf 79,64 USD), Moderna (+ 14,21 Prozent auf 225,00 USD), Humana (+ 11,56 Prozent auf 431,87 USD), American Tower (+ 9,30 Prozent auf 182,24 USD) und SBA Communications REIT (A) (+ 7,34 Prozent auf 182,49 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen T-Mobile US (-13,27 Prozent auf 148,58 USD), AT&T (-10,82 Prozent auf 22,18 USD), Verizon (-10,14 Prozent auf 41,65 USD), HP (-6,91 Prozent auf 30,20 USD) und Charter A (-5,74 Prozent auf 103,38 USD) unter Druck.
Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT&T-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 27 270 996 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 5,099 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:34
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
22:34
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
22:34
|Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20:04
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
|
20:04
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
20:04
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
18:00
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
18:00
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Charter Inc (A) (Charter Communications)
Aktien in diesem Artikel
|American Tower Corp.
|161,95
|9,13%
|AT&T Inc. (AT & T Inc.)
|19,74
|-10,85%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|92,31
|-5,32%
|Crown Castle Corp
|70,50
|15,57%
|First Republic Bank
|0,00
|225,00%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|26,82
|-7,20%
|Humana Inc.
|398,00
|15,70%
|Medtronic PLC
|78,84
|0,23%
|Moderna Inc
|200,55
|15,26%
|NVIDIA Corp.
|204,95
|-0,27%
|SBA Communications REIT (A)
|162,00
|7,28%
|T-Mobile US
|132,06
|-13,47%
|Verizon Inc.
|37,04
|-10,34%
|Western Union Company
|5,46
|-2,78%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 811,54
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.