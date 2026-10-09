Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen

Schlussendlich stand im NYSE-Handel ein Plus von 0,59 Prozent auf 7 811,54 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 65,026 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,254 Prozent stärker bei 7 785,08 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 765,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7 820,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 779,34 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 1,04 Prozent zu. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 09.09.2026, mit 7 636,36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 543,64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 735,11 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,90 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Crown Castle (+ 15,60 Prozent auf 79,64 USD), Moderna (+ 14,21 Prozent auf 225,00 USD), Humana (+ 11,56 Prozent auf 431,87 USD), American Tower (+ 9,30 Prozent auf 182,24 USD) und SBA Communications REIT (A) (+ 7,34 Prozent auf 182,49 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen T-Mobile US (-13,27 Prozent auf 148,58 USD), AT&T (-10,82 Prozent auf 22,18 USD), Verizon (-10,14 Prozent auf 41,65 USD), HP (-6,91 Prozent auf 30,20 USD) und Charter A (-5,74 Prozent auf 103,38 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT&T-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 27 270 996 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 5,099 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at