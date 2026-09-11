Zuversicht in New York: S&P 500 stärker

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 1,06 Prozent fester bei 7 672,36 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,233 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,914 Prozent fester bei 7 661,08 Punkten, nach 7 591,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7 636,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 677,02 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0,589 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 7 728,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 394,30 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Stand von 6 587,47 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11,87 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Dell Technologies (+ 10,23 Prozent auf 558,44 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 10,03 Prozent auf 60,76 USD), Moderna (+ 8,67) Prozent auf 148,46 USD), Flex (+ 8,11 Prozent auf 116,77 USD) und Skyworks Solutions (+ 7,49 Prozent auf 90,32 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Albemarle (-3,46 Prozent auf 117,89 USD), Seagate Technology (-3,43 Prozent auf 832,72 USD), Copart (-3,25 Prozent auf 29,75 USD), Sandisk (-3,21 Prozent auf 1 638,25 USD) und Edwards Lifesciences (-3,18 Prozent auf 84,01 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 522 186 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,643 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at