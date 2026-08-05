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Index im Blick 05.08.2026 16:02:15

Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker

Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker

Der S&P 500 behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Um 16:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,66 Prozent fester bei 7 787,67 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,862 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,648 Prozent fester bei 7 786,64 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 736,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 7 768,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 793,68 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 3,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 483,24 Punkte. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 259,22 Punkten auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 6 299,19 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,55 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 793,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Perrigo Company (+ 21,61 Prozent auf 13,11 USD), Charles River Laboratories International (+ 11,14 Prozent auf 260,19 USD), Wynn Resorts (+ 10,45 Prozent auf 107,80 USD), Assurant (+ 6,46 Prozent auf 299,49 USD) und Eli Lilly (+ 6,17 Prozent auf 1 184,48 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil DaVita (-19,15 Prozent auf 184,32 USD), CDW (-15,36 Prozent auf 130,34 USD), CVS Health (-6,44 Prozent auf 97,70 USD), EchoStar A (-5,19 Prozent auf 86,85 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-4,64 Prozent auf 494,52 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 7 618 163 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,333 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Assurant IncShs 249,60 -2,80% Assurant IncShs
CDW Corp (New) 117,35 -4,44% CDW Corp (New)
Charles River Laboratories International Inc. 229,30 1,51% Charles River Laboratories International Inc.
CVS Health Corp 82,52 -1,57% CVS Health Corp
DaVita Inc Registered Shs 157,70 1,19% DaVita Inc Registered Shs
EchoStar Corp (A) 77,66 2,89% EchoStar Corp (A)
Eli Lilly 1 025,00 -0,87% Eli Lilly
First Republic Bank 0,00 33,33% First Republic Bank
Flex Ltd Registered Shs 104,64 -1,93% Flex Ltd Registered Shs
NVIDIA Corp. 193,30 1,53% NVIDIA Corp.
Perrigo Company PLC 11,11 2,11% Perrigo Company PLC
Western Union Company 6,12 -1,00% Western Union Company
Wynn Resorts Ltd. 88,55 0,66% Wynn Resorts Ltd.

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