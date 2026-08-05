CDW Aktie
WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085
|Index im Blick
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05.08.2026 16:02:15
Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker
Um 16:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,66 Prozent fester bei 7 787,67 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,862 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,648 Prozent fester bei 7 786,64 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 736,52 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 7 768,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 793,68 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 3,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 483,24 Punkte. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 259,22 Punkten auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 6 299,19 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,55 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 793,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Perrigo Company (+ 21,61 Prozent auf 13,11 USD), Charles River Laboratories International (+ 11,14 Prozent auf 260,19 USD), Wynn Resorts (+ 10,45 Prozent auf 107,80 USD), Assurant (+ 6,46 Prozent auf 299,49 USD) und Eli Lilly (+ 6,17 Prozent auf 1 184,48 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil DaVita (-19,15 Prozent auf 184,32 USD), CDW (-15,36 Prozent auf 130,34 USD), CVS Health (-6,44 Prozent auf 97,70 USD), EchoStar A (-5,19 Prozent auf 86,85 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-4,64 Prozent auf 494,52 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 7 618 163 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,333 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|414,70
|-2,85%
|Assurant IncShs
|249,60
|-2,80%
|CDW Corp (New)
|117,35
|-4,44%
|Charles River Laboratories International Inc.
|229,30
|1,51%
|CVS Health Corp
|82,52
|-1,57%
|DaVita Inc Registered Shs
|157,70
|1,19%
|EchoStar Corp (A)
|77,66
|2,89%
|Eli Lilly
|1 025,00
|-0,87%
|First Republic Bank
|0,00
|33,33%
|Flex Ltd Registered Shs
|104,64
|-1,93%
|NVIDIA Corp.
|193,30
|1,53%
|Perrigo Company PLC
|11,11
|2,11%
|Western Union Company
|6,12
|-1,00%
|Wynn Resorts Ltd.
|88,55
|0,66%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
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