Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start im Plus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.

Um 15:59 Uhr verbucht der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,25 Prozent auf 7 784,92 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65,026 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,254 Prozent auf 7 785,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 765,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7 796,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 779,34 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,699 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 636,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 543,64 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6 735,11 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,51 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Humana (+ 17,10 Prozent auf 453,30 USD), Crown Castle (+ 11,76 Prozent auf 76,99 USD), American Tower (+ 7,43 Prozent auf 179,12 USD), SBA Communications REIT (A) (+ 6,35 Prozent auf 180,80 USD) und Centene (+ 4,26 Prozent auf 67,29 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen T-Mobile US (-9,44 Prozent auf 155,14 USD), AT&T (-7,96 Prozent auf 22,89 USD), Verizon (-7,78 Prozent auf 42,75 USD), Skyworks Solutions (-7,36 Prozent auf 74,81 USD) und HP (-5,09 Prozent auf 30,79 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT&T-Aktie. 5 541 491 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 5,099 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,45 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at