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S&P 500-Performance im Fokus 14.08.2026 16:01:52

Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün

Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün

S&P 500-Handel aktuell.

Am Freitag tendiert der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0,08 Prozent fester bei 7 805,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 62,534 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,090 Prozent auf 7 805,98 Punkte an der Kurstafel, nach 7 798,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 808,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 797,81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,692 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 14.07.2026, den Wert von 7 543,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 501,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 468,54 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,81 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Sandisk (+ 6,52 Prozent auf 1 627,71 USD), Seagate Technology (+ 5,35 Prozent auf 970,67 USD), Western Digital (+ 5,21 Prozent auf 512,68 USD), Lumentum (+ 4,60 Prozent auf 920,93 USD) und Fox (+ 4,28 Prozent auf 68,25 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Applied Materials (-3,37 Prozent auf 516,50 USD), Broadcom (-2,95 Prozent auf 405,50 USD), DXC Technology (-2,95 Prozent auf 10,87 USD), Advance Auto Parts (-2,88 Prozent auf 55,71 USD) und ServiceNow (-2,79 Prozent auf 123,70 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 2 574 734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,698 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Lumentum Holdings Inc 793,60 4,20% Lumentum Holdings Inc
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