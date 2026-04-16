Zuversicht in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Um 20:02 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,22 Prozent auf 24 068,83 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,193 Prozent höher bei 24 062,45 Punkten, nach 24 016,02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 894,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 24 156,18 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 5,34 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 374,18 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23 515,39 Punkte. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16 307,16 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,59 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 156,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 22,63 Prozent auf 77,17 USD), US Global Investors (+ 10,04 Prozent auf 2,80 USD), ON Semiconductor (+ 8,95) Prozent auf 78,91 USD), BlackBerry (+ 8,64 Prozent auf 4,47 USD) und JB Hunt Transportation Services (+ 8,18 Prozent auf 242,50 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Lifetime Brands (-9,02 Prozent auf 7,36 USD), Hooker Furniture (-8,63 Prozent auf 13,02 USD), Abbott Laboratories (-6,48 Prozent auf 94,98 USD), Ballard Power (-5,70 Prozent auf 2,90 USD) und World Acceptance (-5,08 Prozent auf 127,71 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 784 092 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,045 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at