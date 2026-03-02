Zuversicht in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,12 Prozent stärker bei 22 695,64 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,53 Prozent tiefer bei 22 322,12 Punkten, nach 22 668,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 22 787,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 306,08 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 592,11 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 23 413,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, lag der NASDAQ Composite bei 18 847,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,32 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 256,76 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Compugen (+ 23,48 Prozent auf 2,24 USD), AXT (+ 20,00 Prozent auf 45,48 USD), Myriad Genetics (+ 10,30 Prozent auf 5,09 USD), Cogent Communications (+ 9,17 Prozent auf 20,48 USD) und Amtech Systems (+ 7,13 Prozent auf 13,98 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Red Robin Gourmet Burgers (-11,73 Prozent auf 4,44 USD), Integra LifeSciences (-7,73 Prozent auf 10,50 USD), Exelixis (-6,72 Prozent auf 41,10 USD), USANA Health Sciences (-6,55 Prozent auf 20,11 USD) und American Eagle Outfitters (-6,43 Prozent auf 22,99 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 28 290 176 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,678 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,78 zu Buche schlagen. Mit 9,61 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Gladstone Commercial-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at