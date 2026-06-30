Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|NASDAQ Composite aktuell
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30.06.2026 20:03:47
Zuversicht in New York: So performt der NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag
Am Dienstag springt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,34 Prozent auf 26 165,88 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,017 Prozent auf 25 824,47 Punkte an der Kurstafel, nach 25 820,14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 194,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 808,06 Zählern.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 972,62 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20 794,64 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 20 369,73 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,61 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.
NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Amtech Systems (+ 12,34 Prozent auf 23,13 USD), PetMed Express (+ 12,09 Prozent auf 2,04 USD), Ceva (+ 9,92 Prozent auf 47,30 USD), KLA (+ 9,01 Prozent auf 303,48 USD) und Ultra Clean (+ 8,75 Prozent auf 142,13 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-12,62 Prozent auf 20,85 USD), Astronics (-10,05 Prozent auf 77,05 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-8,38 Prozent auf 84,91 USD), Cerus (-5,52 Prozent auf 2,83 USD) und Logitech (-4,73 Prozent auf 93,96 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 494 988 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,087 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,16 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,62 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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