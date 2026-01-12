Zuversicht in New York: So performt der NASDAQ Composite am Montagnachmittag

Der NASDAQ Composite befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,39 Prozent auf 23 763,45 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,399 Prozent auf 23 576,88 Punkte an der Kurstafel, nach 23 671,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 23 562,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 775,33 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 12.12.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 195,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 204,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 161,63 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Geron (+ 9,33 Prozent auf 1,47 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 8,45 Prozent auf 4,75 USD), Geospace Technologies (+ 7,86 Prozent auf 23,61 USD), DexCom (+ 7,09 Prozent auf 72,18 USD) und Cerus (+ 6,07 Prozent auf 2,19 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil World Acceptance (-6,19 Prozent auf 140,11 USD), ON Semiconductor (-5,34 Prozent auf 58,84 USD), JetBlue Airways (-5,30 Prozent auf 4,92 USD), Innodata (-5,17 Prozent auf 61,61 USD) und AXT (-4,87 Prozent auf 21,87 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 121 595 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,844 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at