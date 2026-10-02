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NASDAQ-Handel im Blick 02.10.2026 20:03:39

Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite verbucht am Freitagnachmittag Zuwächse.

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,14 Prozent auf 27 177,90 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,29 Prozent stärker bei 27 216,91 Punkten, nach 26 871,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 27 112,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 353,68 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 0,899 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 02.09.2026, den Stand von 26 217,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25 832,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 844,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,97 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 353,68 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Synaptics (+ 13,69 Prozent auf 120,68 USD), Veeco Instruments (+ 9,04 Prozent auf 58,00 USD), Americas Car-Mart (+ 7,91 Prozent auf 1,06 USD), NetApp (+ 7,57 Prozent auf 231,32 USD) und Methode Electronics (+ 7,35 Prozent auf 15,34 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Integra LifeSciences (-19,89 Prozent auf 12,89 USD), Taylor Devices (-12,68 Prozent auf 53,36 USD), Modine Manufacturing (-6,35 Prozent auf 177,20 USD), Volvo (B) (-5,41 Prozent auf 31,57 USD) und Ultra Clean (-5,28 Prozent auf 74,49 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 19 524 415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,889 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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Integra LifeSciences Holdings Corp. 13,90 -2,11% Integra LifeSciences Holdings Corp.
Methode Electronics Inc. 14,00 11,11% Methode Electronics Inc.
Modine Manufacturing Co. 157,95 -5,39% Modine Manufacturing Co.
NetApp Inc. 200,90 5,47% NetApp Inc.
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Richardson Electronics Ltd. 18,99 2,32% Richardson Electronics Ltd.
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Ultra Clean Holdings Inc. 64,50 -7,14% Ultra Clean Holdings Inc.
Veeco Instruments Inc. 50,90 8,05% Veeco Instruments Inc.
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