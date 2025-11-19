Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag

Der NASDAQ Composite befindet sich derzeit im Aufwind.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,41 Prozent höher bei 22 524,33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,118 Prozent auf 22 459,27 Punkte an der Kurstafel, nach 22 432,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 22 821,24 Punkte, das Tagestief hingegen 22 385,22 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22 679,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 21 314,95 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2024, den Stand von 18 987,47 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,82 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell EXACT Sciences (+ 13,95 Prozent auf 79,40 USD), Modine Manufacturing (+ 9,70 Prozent auf 143,23 USD), Volvo (B) (+ 8,08 Prozent auf 28,75 USD), Dorel Industries (+ 7,52 Prozent auf 1,27 USD) und Microvision (+ 6,54 Prozent auf 1,01 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Geospace Technologies (-15,56 Prozent auf 19,15 USD), Cogent Communications (-13,28 Prozent auf 17,18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-11,74 Prozent auf 182,52 USD), Powell Industries (-8,81 Prozent auf 293,32 USD) und Inter Parfums (-8,66 Prozent auf 78,38 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29 077 363 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

2025 weist die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Cogent Communications-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15,43 Prozent gelockt.

