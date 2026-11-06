S&P 500
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06.11.2026 22:34:12
Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500
Am Freitag tendierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,31 Prozent stärker bei 7 376,86 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 63,363 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,172 Prozent auf 7 366,39 Punkte an der Kurstafel, nach 7 353,73 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7 369,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 444,20 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 3,07 Prozent nach unten. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 7 818,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 709,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der S&P 500 auf 6 720,32 Punkte taxiert.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,56 Prozent nach oben. 7 844,52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Coherent (+ 13,58 Prozent auf 192,81 USD), Airbnb (+ 11,67 Prozent auf 189,99 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11,04 Prozent auf 449,04 USD), AppLovin (+ 9,86 Prozent auf 391,22 USD) und Cerebras Systems (+ 9,75 Prozent auf 89,68 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Microchip Technology (-10,02 Prozent auf 58,35 USD), DENTSPLY SIRONA (-6,24 Prozent auf 9,46 USD), Charter A (-6,19 Prozent auf 118,07 USD), DexCom (-5,98 Prozent auf 79,41 USD) und Centene (-5,97 Prozent auf 69,74 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 49 670 217 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,544 Bio. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder
In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|170,46
|12,47%
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|398,80
|10,36%
|Apple Inc.
|307,60
|0,13%
|AppLovin Corp
|346,85
|9,80%
|Broadridge Financial Solutions IncShs
|170,20
|-1,62%
|Centene Corp.
|62,50
|-4,78%
|Cerebras Systems Inc
|89,68
|9,75%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|105,62
|-5,78%
|Coherent Corp.
|173,50
|14,18%
|DENTSPLY SIRONA Inc
|8,46
|-5,68%
|DexCom Inc.
|71,20
|-5,32%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Microchip Technology Inc.
|51,64
|-10,98%
|NVIDIA Corp.
|167,24
|3,18%
|Western Union Company
|6,11
|-0,55%
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|S&P 500
|7 376,86
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