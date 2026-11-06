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Kursverlauf 06.11.2026 22:34:12

Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500

Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500

Der S&P 500 befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Am Freitag tendierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,31 Prozent stärker bei 7 376,86 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 63,363 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,172 Prozent auf 7 366,39 Punkte an der Kurstafel, nach 7 353,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7 369,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 444,20 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 3,07 Prozent nach unten. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 7 818,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 709,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der S&P 500 auf 6 720,32 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,56 Prozent nach oben. 7 844,52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Coherent (+ 13,58 Prozent auf 192,81 USD), Airbnb (+ 11,67 Prozent auf 189,99 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11,04 Prozent auf 449,04 USD), AppLovin (+ 9,86 Prozent auf 391,22 USD) und Cerebras Systems (+ 9,75 Prozent auf 89,68 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Microchip Technology (-10,02 Prozent auf 58,35 USD), DENTSPLY SIRONA (-6,24 Prozent auf 9,46 USD), Charter A (-6,19 Prozent auf 118,07 USD), DexCom (-5,98 Prozent auf 79,41 USD) und Centene (-5,97 Prozent auf 69,74 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 49 670 217 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,544 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Airbnb 170,46 12,47% Airbnb
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 398,80 10,36% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Apple Inc. 307,60 0,13% Apple Inc.
AppLovin Corp 346,85 9,80% AppLovin Corp
Broadridge Financial Solutions IncShs 170,20 -1,62% Broadridge Financial Solutions IncShs
Centene Corp. 62,50 -4,78% Centene Corp.
Cerebras Systems Inc 89,68 9,75% Cerebras Systems Inc
Charter Inc (A) (Charter Communications) 105,62 -5,78% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Coherent Corp. 173,50 14,18% Coherent Corp.
DENTSPLY SIRONA Inc 8,46 -5,68% DENTSPLY SIRONA Inc
DexCom Inc. 71,20 -5,32% DexCom Inc.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Microchip Technology Inc. 51,64 -10,98% Microchip Technology Inc.
NVIDIA Corp. 167,24 3,18% NVIDIA Corp.
Western Union Company 6,11 -0,55% Western Union Company

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Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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