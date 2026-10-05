Zuversicht in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,49 Prozent höher bei 27 325,43 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,129 Prozent fester bei 27 225,93 Punkten, nach 27 190,86 Punkten am Vortag.

Bei 27 384,64 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 27 223,49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 26 506,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25 832,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 22 780,51 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,60 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 384,64 Punkte. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit inTest (+ 16,04 Prozent auf 14,25 USD), Autodesk (+ 6,14 Prozent auf 225,02 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 4,76 Prozent auf 37,60 USD), Elbit Systems (+ 3,64 Prozent auf 721,58 USD) und SpaceX (+ 3,12 Prozent auf 163,92 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Nortech Systems (-7,39 Prozent auf 10,27 USD), SMC (-6,88 Prozent auf 453,50 USD), Cogent Communications (-4,85 Prozent auf 8,05 USD), 3D Systems (-4,76 Prozent auf 3,60 USD) und Peoples Bancorp of North Carolina (-4,70 Prozent auf 42,19 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 3 692 312 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,044 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at