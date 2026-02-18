Zuversicht in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,71 Prozent stärker bei 24 877,38 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,175 Prozent auf 24 744,87 Punkte an der Kurstafel, nach 24 701,60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24 696,83 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 888,71 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,26 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 25 529,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 503,10 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 22 164,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,30 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 387,47 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Cadence Design Systems (+ 6,52 Prozent auf 301,95 USD), Verisk Analytics A (+ 4,55 Prozent auf 185,37 USD), Palantir (+ 4,43 Prozent auf 138,91 USD), DexCom (+ 3,99 Prozent auf 73,24 USD) und Synopsys (+ 3,59 Prozent auf 437,11 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Palo Alto Networks (-8,01 Prozent auf 150,41 USD), Datadog A (-4,55 Prozent auf 116,98 USD), Zscaler (-2,89 Prozent auf 167,61 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,77 Prozent auf 197,46 USD) und Fortinet (-1,88 Prozent auf 80,16 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 146 012 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

