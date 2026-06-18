Zuversicht in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen

Um 15:42 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,10 Prozent auf 8 439,54 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,495 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,027 Prozent fester bei 8 433,09 Punkten, nach 8 430,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 471,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 406,17 Zählern.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,266 Prozent nach unten. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 7 987,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7 969,88 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 7 656,12 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,98 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 868 534 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,296 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,14 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at