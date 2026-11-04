Zuversicht in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag mit Zuschlägen

Für den CAC 40 geht es am Mittwochmittag aufwärts.

Am Mittwoch legt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 1,43 Prozent auf 8 135,14 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,416 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,177 Prozent höher bei 8 034,53 Punkten, nach 8 020,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 144,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 030,69 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,21 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 7 897,19 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der CAC 40 bei 8 666,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 067,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,733 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 188 503 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 232,181 Mrd. Euro heraus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at