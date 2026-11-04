CAC 40
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04.11.2026 12:26:46
Zuversicht in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag mit Zuschlägen
Am Mittwoch legt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 1,43 Prozent auf 8 135,14 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,416 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,177 Prozent höher bei 8 034,53 Punkten, nach 8 020,31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 144,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 030,69 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,21 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 7 897,19 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der CAC 40 bei 8 666,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 067,53 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,733 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 188 503 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 232,181 Mrd. Euro heraus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Airbus SE
|197,42
|-1,13%
|Carrefour S.A.
|13,50
|-0,81%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|451,40
|2,21%
|Pernod Ricard S.A.
|70,28
|0,66%
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|3,94
|-4,54%
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