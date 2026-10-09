Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|CAC 40 im Blick
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09.10.2026 15:58:51
Zuversicht in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 1,10 Prozent höher bei 7 815,00 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,325 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,800 Prozent höher bei 7 791,51 Punkten, nach 7 729,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 818,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 766,99 Zählern.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,419 Prozent abwärts. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Wert von 8 156,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 326,62 Punkte. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 8 041,36 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,64 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 435 652 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198,900 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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