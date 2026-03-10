Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index im Blick
|
10.03.2026 09:28:57
Zuversicht in Paris: CAC 40-Anleger greifen zum Start zu
Um 09:11 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 1,64 Prozent auf 8 045,29 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,375 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,89 Prozent auf 8 064,82 Punkte an der Kurstafel, nach 7 915,36 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 045,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 074,20 Punkten lag.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 10.02.2026, den Stand von 8 327,88 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.12.2025, den Stand von 8 022,69 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 8 047,60 Punkten.
Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,83 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 768,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 21 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 247,054 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 2,14 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,35 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
