Zuversicht in Paris: CAC 40 beendet den Handel in der Gewinnzone

Am Montag legte der CAC 40 via Euronext schlussendlich um 0,79 Prozent auf 7 726,20 Punkte zu. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,256 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 542,36 Zählern und damit 1,61 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 665,62 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 876,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 505,27 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.02.2026, bei 8 497,17 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 8 103,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, lag der CAC 40 bei 8 042,95 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 5,72 Prozent zurück. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 578 617 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227,322 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at