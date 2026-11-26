Der CAC 40 legte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 1,61 Prozent auf 8 108,74 Punkte zu. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,410 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,48 Prozent auf 8 098,96 Punkte an der Kurstafel, nach 7 980,57 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8 093,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 144,54 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1,80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7 847,32 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 8 462,39 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 8 096,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 1,06 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 425 129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 234,522 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,68 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at