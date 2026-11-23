Der CAC 40 bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,32 Prozent stärker bei 7 952,92 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,375 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,475 Prozent höher bei 7 965,41 Punkten in den Montagshandel, nach 7 927,75 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tagestief bei 7 949,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 968,35 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 782,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der CAC 40 auf 8 484,43 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 7 982,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,96 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 36 191 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 231,384 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Mit 8,23 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at