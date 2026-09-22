Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Entwicklung
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22.09.2026 17:58:53
Zuversicht in Paris: CAC 40 bewegt schlussendlich im Plus
Zum Handelsschluss stieg der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,20 Prozent auf 8 154,91 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,413 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,260 Prozent auf 8 160,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 138,94 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 117,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 197,07 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 8 484,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 400,11 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 22.09.2025, mit 7 830,11 Punkten bewertet.
Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,492 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 269 799 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 199,777 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder
Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,25 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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