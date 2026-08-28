Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|CAC 40-Kursverlauf
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28.08.2026 12:26:48
Zuversicht in Paris: CAC 40 bewegt sich am Mittag im Plus
Am Freitag geht es im CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,99 Prozent auf 8 402,48 Punkte nach oben. Damit sind die enthaltenen Werte 2,462 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,828 Prozent fester bei 8 388,77 Punkten, nach 8 319,87 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 388,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 413,67 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 0,935 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 458,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der CAC 40 auf 8 188,87 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7 762,60 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,53 Prozent zu. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 100 842 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,222 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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