Zuversicht in Paris: CAC 40 bewegt sich am Mittag im Plus

Der CAC 40 befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Am Freitag geht es im CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,99 Prozent auf 8 402,48 Punkte nach oben. Damit sind die enthaltenen Werte 2,462 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,828 Prozent fester bei 8 388,77 Punkten, nach 8 319,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 388,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 413,67 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 0,935 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 458,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der CAC 40 auf 8 188,87 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7 762,60 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,53 Prozent zu. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 100 842 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,222 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at