Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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Index im Blick 25.08.2026 12:26:49

Zuversicht in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu

Zuversicht in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Mittag.

Um 12:10 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,39 Prozent auf 8 486,27 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,469 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,546 Prozent höher bei 8 499,20 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 453,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 461,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 501,51 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der CAC 40 8 372,28 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 258,26 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 7 843,04 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,55 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 100 223 Aktien gehandelt. Mit 222,582 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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21.08.26 Renault Equal Weight Barclays Capital
04.08.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Renault Outperform Bernstein Research
30.07.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 19,02 -0,47% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 448,80 -1,21% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 27,21 -0,04% Renault S.A.
Stellantis 4,43 -0,09% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 462,39 0,27%

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