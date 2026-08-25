Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Index im Blick
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25.08.2026 12:26:49
Zuversicht in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu
Um 12:10 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,39 Prozent auf 8 486,27 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,469 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,546 Prozent höher bei 8 499,20 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 453,01 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 461,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 501,51 Punkten.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der CAC 40 8 372,28 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 258,26 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 7 843,04 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,55 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 100 223 Aktien gehandelt. Mit 222,582 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Renault Sell
|UBS AG
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|205,20
|-0,44%
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|19,02
|-0,47%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|448,80
|-1,21%
|Renault S.A.
|27,21
|-0,04%
|Stellantis
|4,43
|-0,09%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 462,39
|0,27%
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