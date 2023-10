Zuversicht in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,21 Prozent höher bei 7 036,61 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,164 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 7 016,25 Punkte an der Kurstafel, nach 7 022,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 016,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 039,99 Punkten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Wert von 7 378,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2023, stand der CAC 40 bei 7 291,66 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 17.10.2022, bei 6 040,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 6,70 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im CAC 40

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Crédit Agricole-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 329,910 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,81 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

