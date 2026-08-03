Zuversicht in Paris: CAC 40 klettert am Montagmittag

Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 1,28 Prozent auf 8 618,86 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,480 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8 566,74 Zählern und damit 0,671 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 509,64 Punkte).

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 623,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8 559,58 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.07.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 508,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 114,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 7 546,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,17 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 120 331 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 233,724 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,37 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at