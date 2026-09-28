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CAC 40-Marktbericht 28.09.2026 15:58:27

Zuversicht in Paris: CAC 40 legt am Montagnachmittag zu

Zuversicht in Paris: CAC 40 legt am Montagnachmittag zu

Derzeit wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,54 Prozent höher bei 8 121,39 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,415 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,410 Prozent auf 8 110,92 Punkte an der Kurstafel, nach 8 077,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 071,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 134,69 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 401,18 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 384,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 7 870,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,901 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 296 909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,858 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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