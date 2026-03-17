Zuversicht in Paris: CAC 40 legt letztendlich zu

Am Dienstag zeigten sich die Börsianer in Paris optimistisch.

Am Dienstag tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,49 Prozent stärker bei 7 974,49 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,203 Prozent auf 7 919,87 Punkte an der Kurstafel, nach 7 935,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 022,27 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 919,87 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.02.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 361,46 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, bei 8 086,05 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 17.03.2025, einen Stand von 8 073,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,69 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 768,11 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 439 024 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,771 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,97 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at