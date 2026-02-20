Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Marktbericht
|
20.02.2026 15:58:55
Zuversicht in Paris: CAC 40 liegt nachmittags im Plus
Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,95 Prozent stärker bei 8 478,67 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,522 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,517 Prozent fester bei 8 442,18 Punkten, nach 8 398,78 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 421,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 478,67 Punkten.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 1,87 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 8 062,58 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, bei 7 981,07 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 20.02.2025, einen Stand von 8 122,58 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,46 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 478,67 Punkten. 7 996,59 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 302 544 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 265,023 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Worldline SA
|
20.02.26
|Euronext-Handel: CAC 40 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Aufschläge in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
19.02.26