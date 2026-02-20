Zuversicht in Paris: CAC 40 liegt nachmittags im Plus

Derzeit zeigen sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,95 Prozent stärker bei 8 478,67 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,522 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,517 Prozent fester bei 8 442,18 Punkten, nach 8 398,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 421,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 478,67 Punkten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 1,87 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 8 062,58 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, bei 7 981,07 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 20.02.2025, einen Stand von 8 122,58 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,46 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 478,67 Punkten. 7 996,59 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 302 544 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 265,023 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at