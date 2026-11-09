Zuversicht in Paris: CAC 40 mittags im Aufwind

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Montagmittag.

Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,57 Prozent höher bei 8 185,08 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,450 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,392 Prozent leichter bei 8 107,08 Punkten, nach 8 139,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 107,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 185,77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 09.10.2026, einen Wert von 7 803,33 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 714,93 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 950,18 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,124 Prozent abwärts. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 107 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 239,256 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at