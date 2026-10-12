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Euronext-Handel im Fokus 12.10.2026 15:58:51

Zuversicht in Paris: CAC 40 nachmittags auf grünem Terrain

Zuversicht in Paris: CAC 40 nachmittags auf grünem Terrain

Derzeit zeigen sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,22 Prozent fester bei 7 820,11 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,332 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,300 Prozent auf 7 826,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7 803,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 806,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 850,33 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 179,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 338,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 7 918,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,58 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 167 106 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 202,513 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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