Zuversicht in Paris: CAC 40 nachmittags in der Gewinnzone

Um 15:42 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0,33 Prozent auf 8 642,52 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,484 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,331 Prozent auf 8 642,34 Punkte an der Kurstafel, nach 8 613,82 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 669,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 601,92 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 508,07 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Wert von 7 976,12 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 04.08.2025, einen Stand von 7 632,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,46 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 669,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 386 409 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 233,724 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,55 erwartet. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at