Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Index im Fokus
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10.08.2026 15:58:46
Zuversicht in Paris: CAC 40 nachmittags mit positivem Vorzeichen
Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,04 Prozent aufwärts auf 8 718,18 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,542 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,051 Prozent leichter bei 8 710,49 Punkten, nach 8 714,93 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 730,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 692,35 Punkten erreichte.
CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 338,97 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 8 112,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 7 743,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,38 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 573 032 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 236,109 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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