Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Index-Performance
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21.09.2026 12:26:51
Zuversicht in Paris: CAC 40 notiert am Montagmittag im Plus
Um 12:10 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,97 Prozent auf 8 143,56 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,413 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,481 Prozent auf 8 103,85 Punkte an der Kurstafel, nach 8 065,02 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 147,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 102,09 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 21.08.2026, den Wert von 8 484,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der CAC 40 8 421,14 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der CAC 40 auf 7 853,59 Punkte taxiert.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0,630 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 53 246 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 199,777 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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