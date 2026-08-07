Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Kursentwicklung
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07.08.2026 09:28:30
Zuversicht in Paris: CAC 40 notiert zum Start im Plus
Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,03 Prozent höher bei 8 702,41 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,525 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,145 Prozent auf 8 712,29 Punkte an der Kurstafel, nach 8 699,71 Punkten am Vortag.
Bei 8 697,19 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 715,51 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,58 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 07.07.2026, den Wert von 8 436,24 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 07.05.2026, mit 8 202,08 Punkten bewertet. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Stand von 7 709,32 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,19 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 742,53 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 140 061 Aktien gehandelt. Mit 235,962 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
CAC 40-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,60 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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