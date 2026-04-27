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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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CAC 40-Entwicklung 27.04.2026 15:58:24

Zuversicht in Paris: CAC 40 präsentiert sich fester

Zuversicht in Paris: CAC 40 präsentiert sich fester

Der CAC 40 wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,17 Prozent fester bei 8 171,51 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,383 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,029 Prozent stärker bei 8 160,18 Punkten, nach 8 157,82 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8 214,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 144,26 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7 701,95 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wurde der CAC 40 mit 8 152,82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, den Wert von 7 536,26 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,289 Prozent ein. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 74 565 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 234,123 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent bei der SRTeleperformance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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