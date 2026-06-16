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Marktbericht 16.06.2026 12:26:37

Zuversicht in Paris: CAC 40 präsentiert sich mittags fester

Zuversicht in Paris: CAC 40 präsentiert sich mittags fester

Der CAC 40 befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Am Dienstag tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,81 Prozent fester bei 8 451,82 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,467 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,271 Prozent auf 8 406,74 Punkte an der Kurstafel, nach 8 384,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 401,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 457,06 Zähler.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 7 952,55 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 7 935,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, notierte der CAC 40 bei 7 742,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,13 Prozent nach oben. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 69 087 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 252,499 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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