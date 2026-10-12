Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 12.10.2026 09:28:52

Zuversicht in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester

Zuversicht in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester

Der CAC 40 bleibt auch am Montag im Aufwärtstrend.

Am Montag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,48 Prozent stärker bei 7 840,98 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,332 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 826,73 Zählern und damit 0,300 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 803,33 Punkte).

Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 7 840,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 824,73 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der CAC 40 auf 8 179,77 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 338,97 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 7 918,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 4,32 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 6 943 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,513 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

mehr Analysen
09.10.26 Stellantis Neutral UBS AG
30.09.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
23.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
22.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
16.09.26 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 188,06 0,21% Airbus SE
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 383,45 0,20% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 61,96 0,94% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 27,41 2,81% Renault S.A.
Stellantis 4,11 3,25% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 841,89 0,49%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entlastung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen