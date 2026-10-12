Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursentwicklung
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12.10.2026 09:28:52
Zuversicht in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester
Am Montag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,48 Prozent stärker bei 7 840,98 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,332 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 826,73 Zählern und damit 0,300 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 803,33 Punkte).
Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 7 840,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 824,73 Punkten erreichte.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der CAC 40 auf 8 179,77 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 338,97 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 7 918,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 4,32 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 6 943 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,513 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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