CAC 40
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11.11.2026 17:58:28
Zuversicht in Paris: CAC 40 schlussendlich mit grünen Vorzeichen
Zum Handelsende notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,66 Prozent stärker bei 8 332,87 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,474 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,576 Prozent höher bei 8 326,27 Punkten, nach 8 278,59 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 295,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 349,99 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 2,79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 7 803,33 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 8 714,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 156,23 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,68 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 518 696 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,660 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|206,95
|-1,55%
|Carrefour S.A.
|13,91
|-0,50%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|445,15
|-0,09%
|Pernod Ricard S.A.
|70,68
|-1,09%
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|3,50
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