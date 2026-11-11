CAC 40

8 361,36
28,49
0,34 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Euronext-Handel im Fokus 11.11.2026 17:58:28

Zuversicht in Paris: CAC 40 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Zuversicht in Paris: CAC 40 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der CAC 40 befand sich am Mittwochabend im Aufwärtstrend.

Zum Handelsende notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,66 Prozent stärker bei 8 332,87 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,474 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,576 Prozent höher bei 8 326,27 Punkten, nach 8 278,59 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 295,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 349,99 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 2,79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 7 803,33 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 8 714,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 156,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,68 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 518 696 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,660 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 206,95 -1,55% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,91 -0,50% Carrefour S.A.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 445,15 -0,09% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 70,68 -1,09% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 28,15 -3,96% Renault S.A.
Stellantis 3,50 -5,48% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 361,36 0,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen