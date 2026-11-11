Zuversicht in Paris: CAC 40 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Zum Handelsende notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,66 Prozent stärker bei 8 332,87 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,474 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,576 Prozent höher bei 8 326,27 Punkten, nach 8 278,59 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 295,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 349,99 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 2,79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 7 803,33 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 8 714,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 156,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,68 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 518 696 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,660 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at