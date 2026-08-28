LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Performance im Fokus
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28.08.2026 17:58:28
Zuversicht in Paris: CAC 40 steigt schlussendlich
Der CAC 40 stieg im Euronext-Handel schlussendlich um 0,98 Prozent auf 8 401,18 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,462 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,828 Prozent auf 8 388,77 Punkte an der Kurstafel, nach 8 319,87 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 421,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 388,77 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 0,950 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 458,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 188,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, notierte der CAC 40 bei 7 762,60 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 2,51 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 475 372 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 223,222 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,70 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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