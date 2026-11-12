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CAC 40 im Fokus 12.11.2026 09:28:51

Zuversicht in Paris: CAC 40 steigt zum Start des Donnerstagshandels

Zuversicht in Paris: CAC 40 steigt zum Start des Donnerstagshandels

So bewegt sich der CAC 40 am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag springt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,59 Prozent auf 8 381,98 Punkte an. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,485 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,398 Prozent fester bei 8 366,07 Punkten in den Handel, nach 8 332,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8 389,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 366,07 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 3,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 832,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 674,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, notierte der CAC 40 bei 8 241,24 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,28 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 34 581 Aktien gehandelt. Mit 236,091 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Pernod Ricard S.A. 72,78 2,97% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 28,42 0,96% Renault S.A.
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