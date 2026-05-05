SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|CAC 40-Marktbericht
|
05.05.2026 17:58:48
Zuversicht in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Zuschläge
Am Dienstag stieg der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 1,08 Prozent auf 8 062,31 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,371 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,185 Prozent auf 7 961,36 Punkte an der Kurstafel, nach 7 976,12 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 956,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 062,31 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, mit 7 962,39 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 238,17 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 05.05.2025, einen Stand von 7 727,93 Punkten auf.
Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,62 Prozent ein. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Zählern.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 396 414 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 223,224 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,42 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|
05.05.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
05.05.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Börse Paris in Grün: So bewegt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
05.05.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
04.05.26
|Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Handel in Paris: So steht der CAC 40 am Montagmittag (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)