Zuversicht in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Dienstag stieg der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 1,08 Prozent auf 8 062,31 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,371 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,185 Prozent auf 7 961,36 Punkte an der Kurstafel, nach 7 976,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 956,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 062,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, mit 7 962,39 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 238,17 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 05.05.2025, einen Stand von 7 727,93 Punkten auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,62 Prozent ein. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 396 414 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 223,224 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,42 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at