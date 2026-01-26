Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Blick
|
26.01.2026 15:58:35
Zuversicht in Paris: CAC 40 zeigt sich am Nachmittag fester
Um 15:42 Uhr legt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,09 Prozent auf 8 150,14 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,466 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 130,55 Zählern und damit 0,154 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 143,05 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8 159,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 106,06 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 8 103,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 225,63 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 927,62 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,550 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Zählern registriert.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 138 946 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 291,931 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,05 zu Buche schlagen. Mit 7,73 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
