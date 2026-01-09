Zuversicht in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

Der CAC 40 verbuchte im Euronext-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 1,44 Prozent auf 8 362,09 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,484 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,342 Prozent stärker bei 8 271,65 Punkten in den Handel, nach 8 243,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 271,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 362,09 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,39 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 052,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 041,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 490,28 Punkten.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 275 210 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 310,639 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at