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Kursentwicklung im Fokus 06.05.2026 17:59:30

Zuversicht in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Der CAC 40 befand sich letztendlich im Aufwärtstrend.

Der CAC 40 legte im Euronext-Handel schlussendlich um 2,94 Prozent auf 8 299,42 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,331 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,901 Prozent auf 8 134,95 Punkte an der Kurstafel, nach 8 062,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 131,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 344,89 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 2,18 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der CAC 40 7 962,39 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wurde der CAC 40 mit 8 273,84 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 696,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 1,27 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 654 139 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 220,034 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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