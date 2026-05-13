LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Kursverlauf
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13.05.2026 09:28:51
Zuversicht in Paris: CAC 40 zum Handelsstart auf grünem Terrain
Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,26 Prozent auf 8 000,44 Punkte nach oben. Damit sind die enthaltenen Werte 2,355 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,627 Prozent fester bei 8 029,94 Punkten, nach 7 979,92 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 999,88 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 029,94 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 0,857 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 235,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wurde der CAC 40 auf 8 311,74 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der CAC 40 mit 7 873,83 Punkten gehandelt.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,38 Prozent zurück. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 11 806 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,521 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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