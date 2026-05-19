Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Entwicklung
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19.05.2026 15:58:55
Zuversicht in Paris: Das macht der CAC 40 aktuell
Um 15:42 Uhr verbucht der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 0,19 Prozent auf 8 002,74 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,329 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 995,81 Zählern und damit 0,104 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 987,49 Punkte).
Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8 073,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 995,81 Punkten lag.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der CAC 40 mit 8 425,13 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 398,78 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 19.05.2025, mit 7 883,63 Punkten bewertet.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 2,35 Prozent zurück. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 126 163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 225,301 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Die Renault-Aktie weist mit 4,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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