Zuversicht in Paris: Das macht der CAC 40 am Dienstagmittag

Der CAC 40 verbucht am Dienstag Zuwächse.

Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,42 Prozent höher bei 7 672,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,380 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,260 Prozent stärker bei 7 660,65 Punkten in den Handel, nach 7 640,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 7 678,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 644,73 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 543,18 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 30.10.2023, den Wert von 6 825,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 082,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,88 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 7 678,82 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 weist die STMicroelectronics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 657 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 386,094 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie mit 8,30 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at